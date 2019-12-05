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13:25, 5 декабря 2019 376
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Больше 30 рязанских ресторанов представят новое меню к проекту «Новогодняя столица»

Больше 30 рязанских ресторанов представят новое меню к проекту «Новогодняя столица»

В рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России 2020» 31 предприятие общественного питания предложит специальное меню. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Рестораны и кафе представят блюда в гастрономических сетах и в отдельном специальном меню (горячие и холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки).

Кафе и рестораны, участвующие в проекте:

  • Кафе «Облака»;
  • Кафе-клуб «Астория»;
  • Bar&Kitchen CHULAN;
  • Ресторан «5Океан»;
  • Ресторан-Бар SeaZone;
  • Ресторан «Рассказов»;
  • Ресторан «Premier&only»;
  • Ресторан «Варенье»;
  • Ресторан «Римские Каникулы»;
  • Ресторан&Бар «Елки»;
  • Городской бар «Карась»;
  • Bar & Grill «BUNKER»;
  • Кафе «Трактир Белый»;
  • Кафе «Бон Аппетит»;
  • Кафе «Старый Мельник»;
  • Кафе «Графин»;
  • Ресторан «Золотая Шпора»;
  • Пастабар «Alla Pala»;
  • Wine&Pizza Loft 501;
  • Бар-ресторан «Форум»;
  • Ресторан «Есенин»;
  • Кафе «Гринвич»;
  • Ресторан «Иван Васильевич»;
  • Ресторан «Барская пивница»;
  • Ресторан «БУФЕТЪ»;
  • Стейк-хаус «Сова»;
  • Ресторан современной итальянской кухни «Сова»;
  • Кафе «Старый парк»;
  • Кафе «Золотой Теленок»;
  • Чайная «Сахаровар» при музее леденца;
  • Кофейня-кондитерская «ТаЕда».

Напомним, символом новогодней столицы станет десерт калинник.


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