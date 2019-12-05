Больше 30 рязанских ресторанов представят новое меню к проекту «Новогодняя столица»

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В рамках проекта «Рязань — новогодняя столица России 2020» 31 предприятие общественного питания предложит специальное меню. Об этом сообщил
Рестораны и кафе представят блюда в гастрономических сетах и в отдельном специальном меню (горячие и холодные закуски, супы, горячие блюда, десерты, напитки).
Кафе и рестораны, участвующие в проекте:
Напомним, символом новогодней столицы
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