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Безработную рязанку накажут за долги по алиментам. Об этом
Известно, что женщина должна была выплачивать алименты трем своим несовершеннолетним детям. При этом рязанка лишилась работы и не собиралась ее искать. В отношении женщины составили протокол по части 5.35. КоАП.
Рязанке назначили наказание по части 1 статьи 157 УК «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Ей грозят исправительные работы на срок шесть месяцев.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.