ЗАГС Рыбновского района открыли после пятимесячного перерыва

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 3 декабря, открыли ЗАГС Рыбновского района. Он не работал пять месяцев, пишет издательство «
Известно, что ЗАГС закрывали из-за отсутствия сотрудников — одна женщина ушла в декрет, вторая на пенсию. Теперь работница нашлась.
«Пока за получением некоторых документов все же придется обращаться в Рязанский ЗАГС, но с января 2020 года все услуги будут предоставляться, как и прежде, в полном объеме», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Клепиковском районе легковушку развернуло и отбросило на встречку после ДТП
|
cледующая новость →В Воронежской области остановили автобус, в котором перевозили килограмм «синтетики»
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.