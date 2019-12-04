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12:31, 4 декабря 2019 64
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За сутки воронежцы потеряли более полумиллиона рублей из-за мошенников

За сутки воронежцы потеряли более полумиллиона рублей из-за мошенников

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали восемь случаев мошенничества. Пострадавшие потеряли более полумиллиона рублей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленники предлагали воронежцам защитить банковские карты от «несанкционированных действий», предлагали активировать бонусы, а также предлагали услуги купли-продажи товаров.

В полиции рассказали об одном из случаев.

В отдел № 8 УМВД России по городу Воронежу поступило заявление 58-летней жительницы Ленинского района. Она сообщила, что ее дочь разместила на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче квартиры в аренду и указала телефон для связи своей матери.

Через некоторое время женщине позвонил неизвестный, который якобы хотел снять квартиру на длительный срок. Злоумышленник предложил перевести деньги в качестве предоплаты на банковскую карту заявительницы и попросил продиктовать ему данные карты.

Пенсионерка предоставила необходимую информацию, после чего с ее счета похитили около 90 тысяч рублей.

По фактам мошеннических действий возбудили уголовные дела по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полиция ищет мошенников.


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