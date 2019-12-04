За неделю в Рязанской области подорожали рис и яйца

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За неделю, с 26 ноября по 2 декабря, в Рязанской области подорожали рис (на 3,0%) и яйца (на 2,5%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Повышение цены также зафиксировали на масло подсолнечное (2,0%), морковь (1,8%), картофель (1,6%), муку пшеничную (1%), яблоки (0,7%), сахар-песок (0,6%), свинину, крупу гречневую-ядрицу (0,4%), лук репчатый (0,1%).
Цены снизились на капусту белокочанную (1,2%), пшено (0,9%), мясо кур (0,2%).
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