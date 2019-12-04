За месяц в работе рязанских таксистов нашли больше 40 нарушений

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В ноябре в работе рязанских таксистов нашли 41 нарушение, десять рейдов провел региональный
Протоколы составили за:
Больше всего нарушений зафиксировали в сервисах заказа такси «Везет» — 9, «Максим» — 8, «Яндекс. Такси» — 2.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.