Воронежцу грозит до двух лет тюрьмы за регистрацию подставной фирмы

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35-летнему воронежцу грозит до двух лет лишения свободы за «Предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ». Об этом накануне, 3 декабря, рассказали в пресс-службе прокуратуры.
По информации следствия, в июле этого года к подозреваемому обратился неизвестный. Предложил за вознаграждение предоставить ему паспорт, чтобы внести в госреестр информацию об учреждении и руководстве ООО «Инвесттрейд». При этом никакого отношения к компании мужчина не имел.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.