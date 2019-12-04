Воронежца осудят за видео с призывами к убийству чиновников

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Воронежец пойдет под суд за ролики с призывами к убийству чиновников. В отношении 46-летнего местного жителя возбудили дело по части 2 статьи 280 УК, пишет «
По версии следствия, с февраля по август мужчина снимал и выкладывал на сайтах YouTube и «Одноклассники» ролики, в которых призывал убивать военных, полицейских и госслужащих. Всего он опубликовал четыре записи.
Деятельность местного жителя пресекли сотрудники УФСБ и полиции. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.