В Воронежской области предприниматель присвоил 20 гектаров земли

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В Поворинском районе главу крестьянско-фермерского хозяйства оштрафовали за самозахват земли. Об этом сообщили в
Во время проверки выяснилось, что предприниматель занял участок земли, который находился рядом с его владениями. Каких-либо правоустанавливающих документов на самовольно занятую территорию у него не было.
Прокурор возбуди на главу КФК дело об административном правонарушении по стастье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка). Мужчину оштрафовали на 100 тысяч рублей.
«В настоящее время предпринимателем принимаются меры к устранению нарушений», — прокомментировали в ведомстве.
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