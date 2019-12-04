В Воронежской области остановили автобус, в котором перевозили килограмм «синтетики»

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В Воронежской области на 741 километре дороги М-4 «Дон» остановили рейсовый автобус, который ехал в сторону Ростова — на — Дону. В транспортном средстве ехал 25-летний кемеровчанин с «синтетикой», сообщила
Наркокурьер перевозил в дорожной сумке пакет с пятью свертками. В каждом из них было около 200 граммов мефедрона. Всего молодой человек перевозил около килограмма наркотиков.
Задержанный пояснил, что ему обещали денежное вознаграждение за то, что он оборудует тайники с наркотиками в Краснодарском крае.
Злоумышленника задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупном размере»).
По статье за это преступление может грозить пожизненный срок.
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