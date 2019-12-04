В Татарстане подросток выпрыгнул в окно, спасаясь от отчима, убившего его семью

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В Татарстане 12-летний подросток выпрыгнул в окно, спасаясь от отчима, убившего его семью. В сети появилось видео спасения ребенка, пишет
Трагедия произошла в городе Менделеевске. Трижды судимый мужчина расправился с бывшей женой, 19-летним пасынком и двухлетним сыном. Спастись от пьяного отчима удалось только 12-летнему пасынку. Ребенок выпрыгнул из окна квартиры.
После этого он босиком и в одних трусах прибежал в круглосуточную пекарню, чтобы позвать на помощь.
Работники вызвали скорую и оказали пострадавшему первую помощь. Медики забрали мальчика в больницу.
Злоумышленника задержали. Им оказался 41-летний Айнур Харисов. Следствию он заявил, что совершил преступление из-за ревности. В момент нападения мужчина был пьян.
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