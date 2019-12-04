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Во вторник, 3 декабря, в Сапожковском центре соцоблслуживания открыли новые отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также служба выдачи средств реабилитации, сообщил
В церемонии открытия поучаствовали губернатор Николай Любимов, министр труда и соцзащиты населения области Валерий Емец, руководство муниципального образования, коллектив комплексного центра и местные жители.
Любимов осмотрел зал лечебной физкультуры, кабинет службы выдачи гражданам средств реабилитации, сенсорные комнаты, помещения для развивающих занятий, кинотеатр, арт-студию, музей «Истории Слова», где сотрудники местной школы искусств проводят лекции и мастер-классы.
Губернатор оставил памятную запись в книге почетных гостей, а также пообщался с получателями услуг центра.
Глава региона подчеркнул, что такие комплексные центры, как Сапожковский, позволяют сделать доступным широкий спектр социальных услуг жителям небольших поселков и сельских населенных пунктов.
Любимов поблагодарил коллектив учреждения за эффективную профессиональную работу и неравнодушие. Он также передал центру 150 книг.
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