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8:36, 4 декабря 2019 433
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В Сапожковском центре соцоблслуживания открыли новые отделения

В Сапожковском центре соцоблслуживания открыли новые отделения

Во вторник, 3 декабря, в Сапожковском центре соцоблслуживания открыли новые отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также служба выдачи средств реабилитации, сообщил сайт регионального правительства.

В церемонии открытия поучаствовали губернатор Николай Любимов, министр труда и соцзащиты населения области Валерий Емец, руководство муниципального образования, коллектив комплексного центра и местные жители.

Любимов осмотрел зал лечебной физкультуры, кабинет службы выдачи гражданам средств реабилитации, сенсорные комнаты, помещения для развивающих занятий, кинотеатр, арт-студию, музей «Истории Слова», где сотрудники местной школы искусств проводят лекции и мастер-классы.

Губернатор оставил памятную запись в книге почетных гостей, а также пообщался с получателями услуг центра.

Глава региона подчеркнул, что такие комплексные центры, как Сапожковский, позволяют сделать доступным широкий спектр социальных услуг жителям небольших поселков и сельских населенных пунктов.

Любимов поблагодарил коллектив учреждения за эффективную профессиональную работу и неравнодушие. Он также передал центру 150 книг.


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