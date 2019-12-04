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19:09, 4 декабря 2019 264
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В Рязанской облдуме обсудили итоги реформы градостроительной деятельности

В Рязанской облдуме обсудили итоги реформы градостроительной деятельности

В Рязанской облдуме обсудили итоги и перспективы реформы градостроительной деятельности. Результаты годовой работы главархитектуры после изменений регионального законодательства обсудили в среду, 4 декабря, на заседании Совета председателей представительных органов муниципальных образований.

Главный архитектор области Дмитрий Васильченко заявил, что передача «Центру градостроительного развития Рязанской области» профильных вопросов из муниципалитетов — «революционная работа по формированию единой градостроительной политики».

Учреждение занимается разработкой генпланов, ПЗЗ, правил благоустройства для муниципальных образований. В центре находятся представители всех районов региона, которые ведут активную работу с муниципалитетами. Учреждению одному из первых удалось перейти на электронный документооборот и выдавать разрешения на строительство в электронном варианте, кроме того сократились сроки обращения.

К сентябрю 2019 года «Центр градостроительного развития Рязанской области» выдал 125 разрешений на строительство и 40 разрешений на ввод в эксплуатацию, заметил Васильченко. Он заявил главам муниципалитетов, что 2021 года регион должен внести сведения о границах территориальных зон районов в ЕГРН, чтобы не столькнуться с запретом на будущую реконструкцию или строительство на земельных участках. Васильченко предложил главам представить свое видение перспектив развития районов с учетом планируемого строительства и будущих инвестпроектов.

По итогам обсуждения, спикер облдумы Аркадий Фомин предложил вопросы и предложения с которыми муниципалитеты хотят обратиться к главархитектуре направлять в профильный комитет областной Думы.

«Самое главное, что у нас есть конструктив и понимание во взаимоотношениях», ­- заметил глава регионального парламента.


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