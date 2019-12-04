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22:53, 4 декабря 2019 307
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В Рязани прошла первая встреча рабочей группы по решению конфликта в УРТ

В Рязани прошла первая встреча рабочей группы по решению конфликта в УРТ

В Рязани прошла первая встреча рабочей группы по решению конфликта в УРТ. Встречу провел замглавы администрации Владимир Бурмистров, сообщили на сайте мэрии.

Группу поручила создать Елена Сорокина после коллективной жалобы работников УРТ.

В группу вошли сотрудники предприятия, представители профильных подразделений администрации, депутаты Рязанской гордумы.

Работники предприятия задали вопросы, которые касаются условий труда. Их занесли в протокол заседания и подробно рассмотрят.

В ходе обсуждения управление экономического развития, правовое, кадровое и другими управлениями запросят информацию по деятельности предприятия по направлениям. Кроме того, в двухдневный срок разработают регламент работы группы.

Ранее рязанские водители и кондукторы муниципальных маршрутов рассказали корреспонденту RZN.info о том, в каких условиях они работают.


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