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В Рязани прошла первая встреча рабочей группы по решению конфликта в УРТ. Встречу провел замглавы администрации Владимир Бурмистров, сообщили на
Группу поручила
В группу вошли сотрудники предприятия, представители профильных подразделений администрации, депутаты Рязанской гордумы.
Работники предприятия задали вопросы, которые касаются условий труда. Их занесли в протокол заседания и подробно рассмотрят.
В ходе обсуждения управление экономического развития, правовое, кадровое и другими управлениями запросят информацию по деятельности предприятия по направлениям. Кроме того, в двухдневный срок разработают регламент работы группы.
Ранее рязанские водители и кондукторы муниципальных маршрутов рассказали корреспонденту RZN.info о том, в каких
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.