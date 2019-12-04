В Россоши из детского сада ушел трехлетний ребенок

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Россоши Воронежской области из детского сада ушел трехлетний мальчик. Об этом сообщила
По данным СМИ, сотрудники образовательного учреждения не заметили, что ребенок пропал из детского сада. На мальчика без верхней одежды и в сандалиях на улице обратила внимание прохожая женщина, которая доставила его в полицию.
По факту произошедшего следователи начали проверку.
«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольной образовательной организации, связанных с оказанием услуг по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронежской области остановили автобус, в котором перевозили килограмм «синтетики»
|
cледующая новость →В Рязани стартовал Чемпионат ЦФО по греко-римской борьбе
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.