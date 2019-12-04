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12:42, 4 декабря 2019 51
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В Россоши из детского сада ушел трехлетний ребенок

В Россоши из детского сада ушел трехлетний ребенок

В Россоши Воронежской области из детского сада ушел трехлетний мальчик. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным СМИ, сотрудники образовательного учреждения не заметили, что ребенок пропал из детского сада. На мальчика без верхней одежды и в сандалиях на улице обратила внимание прохожая женщина, которая доставила его в полицию.

По факту произошедшего следователи начали проверку.

«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников дошкольной образовательной организации, связанных с оказанием услуг по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

По результатам проверки примут процессуальное решение.


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