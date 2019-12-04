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14:36, 4 декабря 2019 168
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В Омской области пьяный водитель школьного автобуса перевозил детей на олимпиаду

В Омской области пьяный водитель школьного автобуса перевозил детей на олимпиаду

В Омской области пьяный водитель перевозил детей на олимпиаду. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в понедельник, 2 декабря, сотрудниками ГИБДД на трассе Харламово-Таврическое остановили школьный автобус. За рулем оказался пьяный водитель.

Тест показал наличие паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л.

Детей пересадили в другой транспорт.

Следователи организовали проверку по данному факту.


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