В Омской области пьяный водитель школьного автобуса перевозил детей на олимпиаду

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В Омской области пьяный водитель перевозил детей на олимпиаду. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.
По предварительным данным, в понедельник, 2 декабря, сотрудниками ГИБДД на трассе Харламово-Таврическое остановили школьный автобус. За рулем оказался пьяный водитель.
Тест показал наличие паров алкоголя в количестве 0,219 мг/л.
Детей пересадили в другой транспорт.
Следователи организовали проверку по данному факту.
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