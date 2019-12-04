В Клепиковском районе после столкновения иномарок пострадали два человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
Во вторник, 3 декабря, на 24-м трассы «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись две Skoda Octavia, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной версии, 34-летняя жительница Волгоградской области не справилась с управлением и врезалась в иномарку, которая двигалась во встречном направлении. За рулем легковушки был 45-летний житель Касимовского района.
В результате ДТП водитель и 11-летний пассажир Skoda получили травмы. Им оказали медпомощь.
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