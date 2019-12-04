RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В четверг, 5 декабря, в четверг в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Прогноз
Ночью пройдет мокрый снег, днем преимущественно дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15.
Температура воздуха по области ночью -1, -6 градуса, днем от -2, +3 градуса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронежской области предприниматель присвоил 20 гектаров земли
|
cледующая новость →В Омской области пьяный водитель школьного автобуса перевозил детей на олимпиаду
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.