Специалисты «Рязаньэнерго» приняли более 12 тысяч обращений потребителей

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В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 10 месяцев 2019 года. За это время к специалистам филиала обратились 12 360 человек, при этом каждое шестое обращение подавали в электронном виде.
4 530 обращений были связаны с вопросами технологического присоединения, сотрудники «Рязаньэнерго» приняли 2 745 заявок на подключение к электрическим сетям предприятия.
Порядка 500 обратившихся воспользовались набирающим популярность сервисом энергокомпании — сопровождением технологического присоединения, когда специалисты выполняют подключение энергопринимающих устройств заявителей «под ключ».
«Сотрудники „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ имеют значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного присоединения потребителей к сетевой инфраструктуре, а также всегда готовы проинформировать клиентов по интересующим темам, в том числе по вопросам оказания широкого спектра дополнительных услуг, — отметили в пресс-службе компании. — Всего за 10 месяцев текущего года принято более 8 000 заявок по дополнительным сервисам. Свыше 5 000 обратившихся были заинтересованы в информации о коммерческом учете электроэнергии, в том числе установке и замене счетчиков».
У клиентов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» есть возможность выбора любого из трех существующих каналов взаимодействия с компанией в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений. Обратиться очно можно в Центр обслуживания потребителей по адресу: Рязань, улица МОГЭС, 12 и в пункты обслуживания потребителей в районных подразделениях «Рязаньэнерго» (РЭС).
Кроме того, можно выбрать заочный способ в виде звонка по телефону Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» 8-800-50-50-115, по номеру Центра обслуживания потребителей «Рязаньэнерго» (4912) 20-42-22, а также виртуальный — сайт в личном кабинете, порталы «Светлая страна» и портал-тп.рф.
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