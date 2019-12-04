Сотрудники «Рязаньгоргаз» научили детей безопасно пользоваться газовыми приборами

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Во вторник, 3 декабря, сотрудники «Рязаньгоргаз» провели урок безопасного пользования газовыми приборами для учеников школы-интерната «Вера». С помощью мультфильма 35 детей узнали, что такое природный газ, как его добывают, обрабатывают и какими путями он приходит в дома.
Газовики научили школьников правильно включать газовую плиту, объяснили, как определить запах газа и что делать в случае его обнаружения. Закрепили знания с помощью обучающего фильма.
Кроме того, на память детям газовики оставили наглядные материалы — закладки и магниты с правилами использования газа в быту.
«Одна из наших целей — научить детей, как создать безопасную среду для своей жизни, поэтому умение правильно пользоваться газовой плитой для них не менее важно, чем все остальные школьные науки», — сказала замдиректора по воспитательной работе школы-интерната «Вера» Марина Панкова.
В рамках системной работы по пропаганде безопасного использования газа в быту работники компании «Рязаньгоргаз» регулярно проводят занятия в образовательных учреждениях города. В 2019 году кроме воспитанников школы-интерната «Вера» полезные знания получили ученики школ № 24, 17, 44, 14 — всего около 500 человек.
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