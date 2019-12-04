Сасовца задержали за хулиганство в кафе

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Вечером в понедельник, 2 декабря, в Сасове задержали хулигана. Об этом пишет издательство «
Сотрудникам Росгвардии поступил сигнал — сработала тревожная кнопка в кафе-баре «Южная ночь».
Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны увидели пьяного местного жителя, который мешал работать сотрудникам бара и отдыхать посетителям.
«Дебошир не реагировал на просьбы администрации и продолжал хулиганить. В конце концов сотрудники кафе нажали тревожную кнопку», — говорится в сообщении.
Нарушителя передали полиции.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.