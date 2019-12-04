С 1 января для водителей в России вводят новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД, сообщил сайт «Автостат».

Российских водителей начнут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Правило распространяется как на владельцев «ГАЗелей», так и на каршеринговые машины.

Кого именно будут штрафовать за парковку автомобилей каршеринга во дворах — сервисы или водителей, завершивших там аренду, пока не уточняется.

Еще один запрет коснется езды по дорогам общего пользования без номеров. Из-за того, что регистрировать машины и ставить госзнаки со следующего года будут прямо в автосалонах, инспекторы ГИБДД получат право не только штрафовать непорядочных водителей минимум на 5 тысяч рублей, но и лишать их прав.

Максимальная сумма страховых выплат по ДТП за вред здоровью вырастет в четыре раза — с 500 до 2 миллионов рублей. Оформлять ОСАГО придется всем — теперь штрафовать за отсутствие полиса «автогражданки» будут не только инспекторы, но и дорожные камеры. Сам штраф останется прежним — 800 рублей.

Также известно, что штрафовать за тонированные «не по ГОСТу» стекла по-прежнему будут на 500 рублей, а вот снимать пленку разрешат через сутки после составления протокола, а не на месте.

Кроме того, со следующего года россиянам запретят ввозить в страну самосвалы, рефрижераторы и другую спецтехнику с правым расположением руля. Каждая единица техники будет проверяться и сертифицироваться в индивидуальном порядке.