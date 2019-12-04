С 1 января для водителей в России вводят новые штрафы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД, сообщил
Российских водителей начнут штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов. Правило распространяется как на владельцев «ГАЗелей», так и на каршеринговые машины.
Кого именно будут штрафовать за парковку автомобилей каршеринга во дворах — сервисы или водителей, завершивших там аренду, пока не уточняется.
Еще один запрет коснется езды по дорогам общего пользования без номеров. Из-за того, что регистрировать машины и ставить госзнаки со следующего года будут прямо в автосалонах, инспекторы ГИБДД получат право не только штрафовать непорядочных водителей минимум на 5 тысяч рублей, но и лишать их прав.
Максимальная сумма страховых выплат по ДТП за вред здоровью вырастет в четыре раза — с 500 до 2 миллионов рублей. Оформлять ОСАГО придется всем — теперь штрафовать за отсутствие полиса «автогражданки» будут не только инспекторы, но и дорожные камеры. Сам штраф останется прежним — 800 рублей.
Также известно, что штрафовать за тонированные «не по ГОСТу» стекла по-прежнему будут на 500 рублей, а вот снимать пленку разрешат через сутки после составления протокола, а не на месте.
Кроме того, со следующего года россиянам запретят ввозить в страну самосвалы, рефрижераторы и другую спецтехнику с правым расположением руля. Каждая единица техники будет проверяться и сертифицироваться в индивидуальном порядке.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа сутки воронежцы потеряли более полумиллиона рублей из-за мошенников
|
cледующая новость →Воронежца осудят за видео с призывами к убийству чиновников
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.