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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанские автоинспекторы провели для школьников игру на знание ПДД, сообщили в
Активисты родительского патруля школы №1 в Ряжске вместе с полицейскими играли со школьниками в домино «Дорога», лото «Дорожные знаки» и настольной игры-ходилки «Правила дорожного движения».
Учащиеся запомнили, что означают сигналы светофора, дорожные знаки и дорожная разметка, а также отметили, как правильно переходить дорогу.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.