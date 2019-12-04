Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:28, 4 декабря 2019 315
 0    0

Рязанские автоинспекторы провели для школьников игру на знание ПДД -1

Рязанские автоинспекторы провели для школьников игру на знание ПДД

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские автоинспекторы провели для школьников игру на знание ПДД, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Активисты родительского патруля школы №1 в Ряжске вместе с полицейскими играли со школьниками в домино «Дорога», лото «Дорожные знаки» и настольной игры-ходилки «Правила дорожного движения».

Учащиеся запомнили, что означают сигналы светофора, дорожные знаки и дорожная разметка, а также отметили, как правильно переходить дорогу.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:58, 22 ноября 2019 1 420
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 749
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
11:35, 2 декабря 2019 2 760
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
9:22, 24 ноября 2019 2 231
На Муромском шоссе перевернулась машина
17:34, 23 ноября 2019 5 169
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум