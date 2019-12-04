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10:24, 4 декабря 2019 445
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Рязанская область получила грант от Медведева за эффективную работу губернатора

Рязанская область получила грант от Медведева за эффективную работу губернатора

Рязанская область получила грант от Медведева за эффективную работу губернатора. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовали во вторник, 3 декабря.

Регион получит 803 млн 250 тысяч рублей из федерального бюджета за работу Николая Любимова в 2019 году.

Всего субсидию общим размером в 45 миллиардов получат 50 регионов.

Самые большие гранты распределят в Республику Крым (1,6 мдрд), Санкт-Петербург (1,5 млрд) и Краснодарский край (1,46 млрд).


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