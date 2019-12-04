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Рязанская область получила грант от Медведева за эффективную работу губернатора. Соответствующее распоряжение
Регион получит 803 млн 250 тысяч рублей из федерального бюджета за работу Николая Любимова в 2019 году.
Всего субсидию общим размером в 45 миллиардов получат 50 регионов.
Самые большие гранты распределят в Республику Крым (1,6 мдрд), Санкт-Петербург (1,5 млрд) и Краснодарский край (1,46 млрд).
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.