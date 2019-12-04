Рязанец во второй раз сел за руль пьяным и лишился «прав»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Житель Путятинского района во второй раз сел за руль пьяным. Об этом сообщил
Известно, что нарушителя «своевременно задержали сотрудники ДПС». В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК.
Мужчина признал свою вину. Его лишили «прав» на полтора года и приговорили к 300 часам обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа Первом канале рассказали о резонансном убийстве десятилетней давности в Рыбновском районе
|
cледующая новость →Под завалами рухнувшего дома в Белгородской области нашли тело мужчины
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.