Рязанец поругался с женой и едва не зарезал сестру

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Рязанец поругался с женой и едва не зарезал свою сестру. Инцидент произошел в поселке Варские, сообщила
Известно, что 55-летний мужчина злоупотреблял спиртным. Это не нравилось его 50-летней жене, поэтому она решила уехать к родителям вместе с детьми.
Пока муж спал, женщина позвала его 46-летнюю сестру для помощи в сборах. Однако пьяный мужчина проснулся и потребовал, чтобы двухлетнего ребенка оставили с ним.
Во время конфликта 46-летняя гостья заступилась за мать детей. В ответ на это хозяин дома взял нож и пригрозил сестре убийством.
Потерпевшая успела вызвать полицию, прибывшие оперативники успокоили дебошира. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.