Рязанцев предупредили о мокром снеге и сильном ветре

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Рязанцев в смс-рассылке предупредили об ухудшении погоды.
По данным синоптиков, в четверг, 5 декабря, на территории Рязанской области ожидаются мокрый снег, гололедица и уселение ветра до 18 метров в секунду.
МЧС порекомендовало горожанам быть внимательнее.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.