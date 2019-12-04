Рязанцам разъяснили информацию об отмене отмене выплат в 50 рублей по уходу за ребенком

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В региональном минсоцзащиты прокомментировали информацию об отмене отмене выплат в 50 рублей по уходу за ребенком.
Представители ведомства сообщили, что за последнюю неделю поступило много обращений по вопросу отмены ежемесячного пособия матерям.
«Действительно, согласно внесенным изменениям в законодательство, с 1 января 2020 года матерям, состоящим в трудовых отношениях и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата предоставляться не будет», — подчеркнули в министерстве.
При этом пособия, которые назначили до 1 января 2020 года, будут выплачивать, пока ребенку не исполнится три года.
Напомним, указ об отмене пособия
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.