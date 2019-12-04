«Пятнадцатая» превратилась в груду металла после ДТП во Владимире

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Вечером во вторник, 3 декабря, на проспекте Ленина во Владимире произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба местного УМВД.
По предварительной информации, примерно в 23:20 32-летний мужчина на ВАЗ-2115 не справился с управлением и врезался в столб.
Водитель и его 28-летний пассажир получили травмы, с которыми их госпитализировали.
Фото УМВД по Владимирской области
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.