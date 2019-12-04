Премию «Юрист года» в Москве получил представитель Рязанской области

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Во вторник, 3 декабря, в Москве вручили премию «Юрист года». Об этом сообщил
Награду в номинации «Развитие законодательства» вручили депутату Госдумы от Рязанской области, председателю Комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову.
Премию присуждает Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России».
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.