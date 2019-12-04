Под завалами рухнувшего дома в Белгородской области нашли тело мужчины

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Спасатели обнаружили погибшего мужчину под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв, передает
Ранее медики сообщили, что в результате ЧП пострадали шесть человек. Трое из них находятся в больнице Белгорода, трое остаются в Яковлевской районной больнице.
Напомним, вечером во вторник, 3 декабря, в жилом доме поселка Яковлево Белгородской области
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.