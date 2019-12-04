Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:58, 4 декабря 2019 316
 0    0

На участке Московского шоссе две ночи подряд будут закрывать движение

На участке Московского шоссе две ночи подряд будут закрывать движение

На участке Московского шоссе две ночи подряд будут закрывать движение. Дорогу перекроют из-за демонтажа рекламной конструкции, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Движение транспорта временно закроют от пересечения Московского шоссе с Михайловским шоссе до пересечения Первомайского проспекта с Вокзальной улицей.

Перекрытие будет осуществляться с 23:30 4 декабря до 05:00 05 декабря, а также с 23:30 05 декабря до 05:00 06 декабря.

На время проведения установят соответствующие дорожные знаки.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Как выбрать искусственную елку?

Как выбрать искусственную елку?

В магазинах уже начали продавать искусственные елки.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:58, 22 ноября 2019 1 427
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 764
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
11:35, 2 декабря 2019 2 814
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
9:22, 24 ноября 2019 2 243
На Муромском шоссе перевернулась машина
17:34, 23 ноября 2019 5 198
Церковь в Рязанской области выставили на продажу на «Авито» 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум