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На участке Московского шоссе две ночи подряд будут закрывать движение. Дорогу перекроют из-за демонтажа рекламной конструкции,
Движение транспорта временно закроют от пересечения Московского шоссе с Михайловским шоссе до пересечения Первомайского проспекта с Вокзальной улицей.
Перекрытие будет осуществляться с 23:30 4 декабря до 05:00 05 декабря, а также с 23:30 05 декабря до 05:00 06 декабря.
На время проведения установят соответствующие дорожные знаки.
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