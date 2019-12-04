На реализацию «местных инициатив» в Рязанской области выделят дополнительные средства. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили на заседании совета председателей представительных органов муниципальных образований, которое провел его глава, спикер облдумы Аркадий Фомин.

Члены совета обсудили подходы к формированию межбюджетных отношений на ближайшую трехлетку.

Фомин отметил, что финансовая поддержка муниципалитетов остается одной из главных статей расхода в областном бюджете.

«Местные бюджеты должны получить средства на исполнение собственных и переданных полномочий. С 2020 года межбюджетные отношения на уровне „федерация — регион“ будут транслироваться и на муниципальный уровень», — отметил спикер.

Министр финансов региона Марина Наумова сообщила, что с 2020 года регионы начнут получать акцизы от нефтепродуктов. Средства пойдут на дорожный фонд: 90% пойдет на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а остальные 10 — на дороги муниципальных образований.

Наумова напомнила, что в бюджете предусмотрена индексация зарплаты бюджетникам, доведение зарплаты низкооплачиваемых категорий работников до нового уровня МРОТ, индексацию коммунальных платежей, а также софинансирование по национальным проектам.

Отдельно глава минфина остановилась на новых межбюджетных отношениях, которые будут учитывать изменения федерального законодательства.

Члены совета обсудили подходы к формированию межбюджетных отношений на ближайшую трехлетку

Также с 2020 года меняются подходы к субсидиям на выравнивание бюджетов муниципалитетов и дотациям на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципалитетов.

После доклада главы муниципалитетов задали интересующие их вопросы. Глава Ряжского района Олег Мокроусов уточнил о средствах на дополнительные ясельные места в ДОУ, которые заложены на 2020 год.

Наумова рассказала, что на эти цели 322 миллиона предусмотрено из федерального бюджета, кроме того, ко второму чтению бюджета по инициативе депутатов фракции «Единая Россия» добавлено еще на 200 миллионов областных средств.

Глава Рыбновского района Наталья Мирионкова уточнила о продолжении программы местные инициативы.

Наумова заявила, что в 2020 году на программу заложили 150 миллионов, кроме того, по распоряжению губернатора еще на 30 миллионов эта сумма была увеличена.

«Мы видим, что проект, можно сказать, очень хорошо „пошел в народ“. Считаю, мы это должны всячески поддерживать и развивать. Депутаты областной Думы от фракции „Единая Россия“ выходили предложением об увеличении. И я хотел бы поблагодарить правительство области и губернатора за принятое решение, регионального», — подчеркнул Аркадий Фомин.