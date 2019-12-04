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9:51, 4 декабря 2019 457
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На Первом канале рассказали о резонансном убийстве десятилетней давности в Рыбновском районе

На Первом канале рассказали о резонансном убийстве десятилетней давности в Рыбновском районе

На Первом канале в шоу «Время покажет» рассказали о резонансном убийстве десятилетней давности в Рыбновском районе. Выпуск показали во вторник, 26 ноября.

5 июня 2009 года в поселке Дивово Рыбновского района между семьями Савченковых и Решетковых произошла ссора из-за бизнеса по продаже кур. Отец с сыном выстрелили в голову Виталию Решеткову, который позже скончался в больнице. Также травмы получил его брат Денис.

Версия свидетелей, о том, что зачинщиками конфликта стала семья Решетковых, которая напала на конкурентов с ножом, не подтвердилась.

Суд признал Савченкова виновными по статье 111 части 4 УК РФ. Мужчина получил наказание в виде 12 лет колонии строго режима, которое позже снизили до 10 лет.

Эта история широко обсуждалась в федеральных и рязанских СМИ. Журналисты, следившие за делом, просили президента Владимира Путина пересмотреть дело и смягчить приговор.

Позже Александра Савченкова досрочно освободили. В студии телеканала он вместе со своим отцом рассказал свою версию произошедшего.


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