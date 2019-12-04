Момент аварии с двумя легковушками на Театральной площади попал на видео

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В обзор попала авария, которая
Кроме того, в подборку попали ДТП на перекрестке Московского и Михайловского шоссе, Первомайского проспекта и улицы Типанова, а также авария на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.