Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:05, 4 декабря 2019 459
 0    0

Момент аварии с двумя легковушками на Театральной площади попал на видео

Момент аварии с двумя легковушками на Театральной площади попал на видео

В группе «Дороги Рязани» появилась видеоподборка дорожных аварий, которые случились в городе за период, 29 по 30 ноября.

В обзор попала авария, которая случилась на перекрестке улиц Есенина и Ленина.

Кроме того, в подборку попали ДТП на перекрестке Московского и Михайловского шоссе, Первомайского проспекта и улицы Типанова, а также авария на пересечении проезда Яблочкова и улицы Радиозаводской.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
13 часов назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:58, 22 ноября 2019 1 436
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 780
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
11:35, 2 декабря 2019 2 848
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
9:22, 24 ноября 2019 2 258
На Муромском шоссе перевернулась машина
14:53, 3 декабря 2019 1 206
В Рязани откроют 36 катков 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум