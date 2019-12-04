Любимов пообещал сократить время ожидания у кабинета врача в три раза

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В среду, 4 декабря, Андрей Прилуцкий и Николай Любимов обсудили задачи, которые стоят перед рязанской медициной. Об этом на своей странице во «ВКонтакте»
«К 2020 году сократим время оформления записи и ожидания приема у кабинета врача в три раза, до двух дней уменьшится срок прохождения первого этапа диспансеризации», — отмечается в сообщении.
Кроме того, губернатор рассказал, что до конца года в медучреждениях появится новая техника.
«Персонал уже прошел необходимое обучение и готов к работе», — сообщил глава региона.
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