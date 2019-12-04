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22:31, 4 декабря 2019 268
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Комиссия одобрила уменьшение площади застройки в новом микрорайоне за «Барсом на Московском»

Комиссия одобрила уменьшение площади застройки в новом микрорайоне за «Барсом на Московском»

Комиссия по публичным слушаниям рекомендовала рязанскому мэру внести изменения в проект планировки Московского, Михайловского шоссе и Перспективной улицы. Соответствующее заключение опубликовали в среду, 4 декабря.

Заявитель ООО «Шанс» намерно уменьшить размер одного из будущих домов (улица Московская, №36). Раньше здание состояло из четырех секций с переменной этажностью в 10-12 этажей. Теперь дом станет односекционным и 12-этажным.

Изменение площади застройки отразится на количестве парковок, мест в детсадах и школах. Ранее вопрос обсудили на слушаниях.

Напомним, по проекту вдоль Михайловского шоссе в три этапа планируют построить более 20 домов с высотностью от 10 до 25 этажей, три сквера, спортзалы, поликлинику, три детсада (всего на 700 мест), школу на 800 мест, гостиницу и деловой центр. Ранее проект утверждали в 2016 году.


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