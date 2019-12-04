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11:03, 4 декабря 2019 322
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Главой рязанского фонда капремонта стал Юрий Фурфурак

Главой рязанского фонда капремонта стал Юрий Фурфурак

Генеральным директором фонда капремонта Рязанской области стал Юрий Фурфурак. Распоряжение регионального правительства подписал губернатор Николай Любимов во вторник, 3 декабря.

Напомним, Фурфурак победил в конкурсе на замещение должности руководителя. Ранее он руководил службой внутреннего контроля в фонде капремонта.

Фото ГТРК «Ока»


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