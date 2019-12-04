Эксперты подсчитали стоимость тазика оливье

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Росстат подсчитал, в какую сумму российской семье обойдутся 12 порций (тазик) салата оливье, пишет газета «
Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 1020 рублей.
По данным экспертов, за год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для салата, выросла на 4,6%. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей.
Также специалисты отметили, что дешевле будет приготовить селедку под шубой. Чтобы сделать 12 порций салата, в который входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 471 рубль.
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