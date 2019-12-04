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11:22, 4 декабря 2019 188
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Эксперты подсчитали стоимость тазика оливье

Эксперты подсчитали стоимость тазика оливье

Росстат подсчитал, в какую сумму российской семье обойдутся 12 порций (тазик) салата оливье, пишет газета «Известия».

Для расчета использовался традиционный рецепт салата, который включает консервированные огурцы, горох, картофель, морковь, куриные яйца, вареную колбасу, майонез, а также репчатый лук. Это блюдо обойдется приблизительно в 1020 рублей.

По данным экспертов, за год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для салата, выросла на 4,6%. Порция на семью из четырех человек обойдется в 340 рублей, а в 2018 году она стоила 325 рублей.

Также специалисты отметили, что дешевле будет приготовить селедку под шубой. Чтобы сделать 12 порций салата, в который входят соленая сельдь, столовая свекла, морковь, яйца, репчатый лук и майонез, понадобится 471 рубль.


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