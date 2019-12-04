Добрая и отзывчивая. Соседи рассказали о пенсионерке, для которой собирала деньги косметолог из Рязани

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Соседи 86-летней Галины Алениной, которая осталась без средств и жилья после пожара, рассказали о том, какой она человек.
По их словам, «баба Галя — тот редкий человек, готовый отдать последнее, лишь бы помочь другим».
«13 назад у ее соседки Галины Ивлевой был перелом бедра, ходила женщина с трудом. Так баба Галя каждое утро приходила к соседке и готовила завтраки и обеды, помогала с уборкой. И карма сработала», — поделились рязанцы.
Никто из людей не пострадал, но из вещей удалось спасти только документы.
Соседи помогли деньгами — собрали около 70 тысяч рублей. Кроме того, сбор средств организовала 22-летняя Анна Абаджян — косметолог из Рязани. За два дня ей
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