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17:52, 4 декабря 2019 494
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Добрая и отзывчивая. Соседи рассказали о пенсионерке, для которой собирала деньги косметолог из Рязани

Добрая и отзывчивая. Соседи рассказали о пенсионерке, для которой собирала деньги косметолог из Рязани

Соседи 86-летней Галины Алениной, которая осталась без средств и жилья после пожара, рассказали о том, какой она человек.

По их словам, «баба Галя — тот редкий человек, готовый отдать последнее, лишь бы помочь другим».

«13 назад у ее соседки Галины Ивлевой был перелом бедра, ходила женщина с трудом. Так баба Галя каждое утро приходила к соседке и готовила завтраки и обеды, помогала с уборкой. И карма сработала», — поделились рязанцы.

Пожар на улице Сысоевской произошел утром 6 ноября из-за замыкания проводки на чердаке. К моменту прибытия спасателей огонь перекинулся на дом, где проживали девять человек: Галина Аленина, ее сын с женой, племянник с женой, внучка с зятем и две правнучки.

Никто из людей не пострадал, но из вещей удалось спасти только документы.

Соседи помогли деньгами — собрали около 70 тысяч рублей. Кроме того, сбор средств организовала 22-летняя Анна Абаджян — косметолог из Рязани. За два дня ей передали более 600 тысяч.


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