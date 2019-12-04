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16:25, 4 декабря 2019 82
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Бюджет Воронежской области на 2020 год приняли в первом чтении

Бюджет Воронежской области на 2020 год приняли в первом чтении

Бюджет Воронежской области на 2020 год приняли в первом чтении. Провел заседание председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов. В ходе заседания депутаты рассмотрели 21 вопрос.

Главным вопросом стало рассмотрение в первом чтении бюджетов региона и ТФОМС Воронежской области на 2020 и плановый период 2021—2022 годов.

Параметры главного финансового документа региона озвучила руководитель департамента финансов области Надежда Сафонова. В целом доходы бюджета следующего года с учетом федеральных средств запланированы на уровне более 123 миллиардов 644 миллионов рублей, расходы — 124 миллиарда 219 миллионов рублей. Дефицит составляет около 574 миллионов рублей, но он имеет гарантированные источники погашения, которые также предусмотрены в бюджете.

Парламентарии приняли бюджет региона на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в первом чтении.

О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на следующий год депутатов информировал директор ТФОМС региона Александр Данилов. Объем доходов регионального фонда составит в 2020 году более 29 миллиардов 595 миллионов рублей (это более чем на два миллиарда рублей выше уровня 2019 года), расходов — 29 миллиарда 594 миллионов рублей. Таким образом, сформировался профицит в размере 1,4 миллионов рублей. Документ также был принят региональным парламентом в первом чтении.

В числе принятых областной Думой документов также корректировки законов, регулирующих деятельность работы регионального Фонда капремонта многоквартирных домов, сферу обращения отходов производства и потребления, а также правового регулирования отношений, касающихся лесопарковых зеленых поясов и сферы промышленной политики региона. Они приводят областное законодательство в соответствие с федеральным, и носят в основном уточняющий характер.

Еще один принятый закон касается расширения полномочий органов местного самоуправления. Теперь сельские поселения смогут выдавать градостроительные планы земельных участков, расположенных в границах данных населенных пунктов.


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