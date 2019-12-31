В Тульской области перевернулся автобус с 45 пассажирами

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В Тульской области следователи начали проверку после ДТП с автобусом, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщила
ДТП произошло в понедельник, 30 декабря, в Новомосковске. Автобус ехал из Москвы.
Транспортное средство перевернулось на бок, в салоне было 45 пассажиров, среди которых один ребенок.
За медпомощью обращались 13 человек.
Следователи начали проверку «на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Фото пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области
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