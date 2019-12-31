В Рязанской области столкнулись «Шевроле Ланос» и «Ленд Крузер», погибли два человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в понедельник, 30 декабря, в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, около 22:10 на 325-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» 25-летний житель Тамбовской области на Chevrolet Lanos, двигаясь в направлении из Москвы в Тамбов, столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser 200, за рулем которого был 41-летний житель Воронежской области.
В ДТП погиб водитель Chevrolet Lanos и его 32-летняя пассажирка. Трех пассажиров Toyota 39-ти, восьми и 14-и лет доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
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