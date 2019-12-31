В новогодние праздники рязанские автоинспекторы будут ловить пьяных водителей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 31 декабря, а также в праздничные дни сотрудники ГИБДД будут проводить мероприятия «Нетрезвый водитель»,
Полицейские будут останавливать многие автомобили, при этом оценивать состояние каждого водителя. При отсутствии признаков опьянения (запаха алкоголя, несоответствующего обстановке поведения и других признаков) водителю разрешат продолжить движение, в другом случае — будет проводиться освидетельствование.
Стражи порядка отметили, что за вождение в пьяном виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
Свидетелей нарушения водителем правил дорожного движения просят сообщать по телефонам: (4912) 29-74-54 или 02 (102/112 — с мобильных операторов), а также разместить материалы и обращение на официальном
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы собрали 40-метровую елку из машин
|
cледующая новость →Студенты Рязанского агротехнологического университета провели новогодние елки для детей
Рязанский региональный филиал «Россельхозбанка» открылся в регионе в 2002 году.