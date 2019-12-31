Рязанская мэрия рассказала, на какие маршруты выйдут «новые» троллейбусы из Москвы

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Фото: Администрация Рязани
Пять троллейбусов,
Троллейбусы передали Рязани в рамках договоренности между губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
«Планируется, что по мере обновления автопарка из эксплуатации будут постепенно выводиться старые рязанские троллейбусы», — отметили в мэрии, добавив, что 50 из 130 машин «полностью выработали свой ресурс».
В начале следующего года в Рязань поступят еще 73 машины, которые обновят автопарк УРТ. Вторая партия троллейбусов поступит уже 4 января.
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