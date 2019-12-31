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11:58, 31 декабря 2019 1 094
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Рязанская мэрия рассказала, на какие маршруты выйдут «новые» троллейбусы из Москвы

Рязанская мэрия рассказала, на какие маршруты выйдут «новые» троллейбусы из Москвы

Фото: Администрация Рязани

Пять троллейбусов, прибывших в Рязань из Москвы, выйдут на маршруты №№1, 3, 5, 9, 16. Об этом сообщили в горадминистрации.

Троллейбусы передали Рязани в рамках договоренности между губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Планируется, что по мере обновления автопарка из эксплуатации будут постепенно выводиться старые рязанские троллейбусы», — отметили в мэрии, добавив, что 50 из 130 машин «полностью выработали свой ресурс».

В начале следующего года в Рязань поступят еще 73 машины, которые обновят автопарк УРТ. Вторая партия троллейбусов поступит уже 4 января.


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