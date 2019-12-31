При пожаре в Александро-Невском районе погибла 77-летняя женщина

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Вечером в понедельник, 30 декабря, в деревне Ольховка в Александро-Невском районе, произошел пожар. Об этом сообщила
Сообщение о возгорании поступило в 23:04. В доме сгорели чердак и комната. При пожаре погибла 77-летняя женщина.
Причина произошедшего и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали два автомобиля и восемь сотрудников противопожарной службы.
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