Росгвардейцы задержали пьяного дальнобойщика под Рязанью

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В кафе в Зеленинских Двориках в Рыбновском районе задержали пьяного дальнобойщика, который подрался в кафе и пытался уехать на фуре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Во вторник, 31 декабря, на пульт дежурного поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в кафе. На место выехала группа задержания.
Росгвардейцы приехали на место и выяснили, что посетители заведения устроили драку. Одним из участников конфликта оказался дальнобойщик, который в пьяном состоянии пытался уехать на своем большегрузе Renault.
Старший группы задержания Росгвардии запрыгнул в кабину, остановил водителя и забрал у него ключи от фуры.
Нарушителей передали полиции.
В отношении дальнобойщика составили протокол за вождение в нетрезвом виде.
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