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Со вторника, 31 декабря, около Лесопарка запретили парковаться. Об этом сообщил
Парковку запретили на Окском проезде с одной стороны дороги на участке от улицы Свободы до дома №2а и на улице Свободы с двух сторон дороги на участке от Окского проезда до улицы Затинной.
На месте установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».
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