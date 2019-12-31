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9:46, 31 декабря 2019 333
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Около Лесопарка запретили парковаться

Около Лесопарка запретили парковаться

Со вторника, 31 декабря, около Лесопарка запретили парковаться. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Парковку запретили на Окском проезде с одной стороны дороги на участке от улицы Свободы до дома №2а и на улице Свободы с двух сторон дороги на участке от Окского проезда до улицы Затинной.

На месте установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

Ранее в горадминистрации сообщили, что в Лесопарке организуют дополнительную парковку для посетителей «Новогодней деревни».


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