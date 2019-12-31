Любимов пожелал рязанцам воплотить намеченные планы в 2020 году

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Новым годом. Об этом сообщил
Подводя итоги уходящего года, губернатор отметил, что до 2024 года региону выделили 68 млрд рублей по нацпроектам.
«Наша задача вместе работать так, чтобы вложенные деньги принесли максимально положительный эффект, обеспечили реальные позитивные перемены в жизни рязанцев», — сказал Любимов.
В сообщении он упомянул строительство новых яслей, школ и ФОКов в регионе, новой БСМП, лечебного корпуса онкологического диспансера, а также всероссийские мероприятия, прошедшие в Рязани:
«Уверен, что в следующем году мы единой командой продолжим работать по всем направлениям и добиваться достойных результатов», — сказал губернатор. Он пожелал рязанцам воплотить намеченные планы в 2020 году, а также счастья, согласия, мира, благополучия, крепкого здоровья, оптимизма и удачи.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтуденты Рязанского агротехнологического университета провели новогодние елки для детей
|
cледующая новость →В следующем году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Фотопрогулка по новогодней Рязани.