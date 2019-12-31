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12:58, 31 декабря 2019 342
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Любимов пожелал рязанцам воплотить намеченные планы в 2020 году

Любимов пожелал рязанцам воплотить намеченные планы в 2020 году

Губернатор Николай Любимов поздравил жителей Рязанской области с Новым годом. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Подводя итоги уходящего года, губернатор отметил, что до 2024 года региону выделили 68 млрд рублей по нацпроектам.

«Наша задача вместе работать так, чтобы вложенные деньги принесли максимально положительный эффект, обеспечили реальные позитивные перемены в жизни рязанцев», — сказал Любимов.

В сообщении он упомянул строительство новых яслей, школ и ФОКов в регионе, новой БСМП, лечебного корпуса онкологического диспансера, а также всероссийские мероприятия, прошедшие в Рязани: форум древних городов, первый международный фортепианный конкурс, дни международного бизнеса.

«Уверен, что в следующем году мы единой командой продолжим работать по всем направлениям и добиваться достойных результатов», — сказал губернатор. Он пожелал рязанцам воплотить намеченные планы в 2020 году, а также счастья, согласия, мира, благополучия, крепкого здоровья, оптимизма и удачи.


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Фотопрогулка по новогодней Рязани.

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