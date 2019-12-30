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20:31, 30 декабря 2019 433
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Жители Песочни пожаловались на почти недельное отключение холодной воды

Жители Песочни пожаловались на почти недельное отключение холодной воды

Жители дома №8 по улице Тимакова пять дней находятся без холодной воды. Об этом в понедельник, 30 декабря, RZN.info рассказала хозяйка одной из квартир. По словам рязанки, починить трубу в квартире №155 на девятом этаже не получается, так как квартира закрыта.

«Сотрудники ЖЭУ №17 не принимают никаких мер, чтобы хоть как-то решить эту проблему, ссылаясь на то, что собственника квартиры найти они не могут. В итоге мы будем сидеть без воды, пока они не найдут хозяина квартиры, а в ней никто не проживает уже очень долгое время. Также предлагают нам самим сломать там дверь, а это уже на статью тянет. Диспетчер данной компании отказывается разговаривать и бросает трубку», — пожаловалась женщина.

Она добавила, что жильцы остались без воды в преддверии праздника.

В диспетчерской ЖЭУ ответили, что холодную воду на месте прорыва отключили с 27 декабря и починить стояк нельзя пока не найдется собственник квартиры.

«Сломать дверь жильцам никто не предлагал, так даже полиция делать не может», — отметила собеседница из управляющей компании.

Фото RZN.info предоставила местная жительница


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